Politie verspreidt onjuiste informatie: obductie op lichamen porknokkers vindt pas vandaag plaats

De afdeling Public Relations (PR) van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft dinsdag 5 mei in een persbericht een update gegeven over de twee illegale goudzoekers, R.K. en S.D., die zondag 3 mei om het leven kwamen na wat volgens de politie een val was in de Royal Hill-mijn van Zijin Mining Group Suriname. Volgens de verstrekte informatie vond het incident plaats terwijl zij samen met acht anderen illegale goudwinningsactiviteiten uitvoerden in het concessiegebied.

Volgens de politie vielen de porknokkers van een hoogte tijdens het verjagen uit de mijn, waarbij zij ernstige verwondingen opliepen. R.K. overleed ter plaatse, terwijl S.D. per ambulance werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), maar onderweg aan zijn verwondingen bezweek.

Verder meldde de politie in het persbericht dat beide lichamen in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag waren genomen. Volgens de politie zou uit dat onderzoek zijn gebleken dat er geen sprake was van schotverwondingen. Ook werd aangegeven dat de lichamen inmiddels waren vrijgegeven aan de nabestaanden. Diverse media namen het persbericht van de politie over en verspreidden deze informatie onder de samenleving.

De familie gaf in verschillende interviews aan dat zij het lichaam van een van de overleden mannen heeft gezien en dat er volgens hen sprake was van een schotwond aan het hoofd. Na het persbericht van de politie werd de familie op sociale media fel bekritiseerd en beschuldigd van het verspreiden van onwaarheden.

Een verslaggever van Waterkant.Net nam woensdagavond vanwege de ontstane commotie contact op met het hoofd van de afdeling PR, Michel Elskamp. Hij gaf aan dat de politie de juiste informatie over de zaak verstrekt. “Ik heb het obductierapport gezien en de datum is erop vermeld,” aldus Elskamp. Voor verdere details verwees hij naar een persconferentie die vandaag in de ochtend op het hoofdbureau aan de Duisburglaan wordt gehouden.

Waterkant.Net heeft harde informatie dat tot woensdagavond 23.00 uur nog geen obductie op de lichamen had plaatsgevonden. Aanvankelijk hadden de autoriteiten geen sectie gelast, maar op aandringen van de families van beide slachtoffers werd alsnog besloten de lichamen te laten onderzoeken. De obductie staat voor vanochtend gepland in het mortuarium van het AZP.

Het lichaam van R.K., die zondag ter plaatse in de mijn overleed, werd na onderzoek op locatie overgebracht naar mortuarium van Poese aan de Draibatrastraat. Dinsdagmiddag werd het lichaam vervoerd naar het mortuarium van het AZP aan de Kernkampweg, waar vandaag de obductie zal plaatsvinden (foto onderaan). Het lichaam van S.D., die onderweg naar het ziekenhuis overleed, werd na een afscheid door de familie eveneens ondergebracht in het mortuarium van het AZP.

Zodra meer informatie over deze zaak beschikbaar is, zal hierover worden bericht.