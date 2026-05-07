No Merxi naar Nederland met nieuwe tour; ook stops in Rotterdam en Almere

De populaire band NO MERXI uit Suriname heeft begin deze maand de data van haar tour door Nederland bekend gemaakt. De band is op diverse plekken in het land te zien waaronder op zaterdag 16 mei in de Maassilo Rotterdam samen met La Rouge en Passion en voor de fans in Noord-Holland en omgeving op vrijdag 22 mei in Almere.

NO MERXI, vaak afgekort als NMX, is een populaire Surinaamse liveband die vooral bekendstaat om energieke optredens, medleys en een mix van stijlen zoals chutney, Bollywood, dancehall, kawina, soca en feestmuziek.

De groep werd opgericht op 24 oktober 2013 en groeide in korte tijd uit tot een veelgevraagde formatie in zowel Suriname als Nederland.

De naam ‘NO MERXI’ is afgeleid van ‘No Mercy’ (geen genade). Volgens de band betekent dat dat het publiek tijdens optredens ‘grenzeloos aan zijn trekken komt’.

De groep trad de afgelopen jaren op tijdens grote evenementen en festivals. Wat hun populariteit bijzonder maakt, is dat NO MERXI relatief snel groot werd zonder klassieke mainstream media-ondersteuning. Vooral via live-optredens, YouTube-video’s en social media wist de groep een grote achterban op te bouwen.

Hun livevideo’s halen vaak veel views binnen de Surinaamse en Nederlandse diaspora-community.