Narcoticabrigade vindt drugs op meerdere hotspots, maar houdt niemand aan

De Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname heeft zondag 3 mei 2026 op meerdere locaties in Paramaribo en Lelydorp verschillende soorten vermoedelijke drugs in beslag genomen.

Opvallend is dat de verboden middelen op alle plekken onbeheerd werden aangetroffen en dat er niemand is aangehouden.

Tijdens surveillanceacties werden onder meer vermoedelijke hasj, sukru, marihuana, cocaïne, een xtc-pil en Pikachu gevonden. De drugs zaten verpakt in boterhamzakjes, ziplockzakjes en buisjes.

De vondsten werden gedaan aan de Crommelinstraat, Izaak Burnetstraat, Martin Luther Kingweg bij Post 1, bij oud-Golden Wings te Lelydorp, aan de Hirasingstraat, op de hoek van de Gongrijp- en Flamingostraat en aan de Waterkant bij Ansaree.

Volgens de politie blijft de Narcoticabrigade de surveillance opvoeren. Bekende en verdachte drugslocaties zullen daarbij worden aangedaan.