India kijkt naar energie, landbouw en medicijnen bij versterking band met Suriname

De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subrahmanyam Jaishankar, is woensdag 6 mei 2026 in Suriname aangekomen voor een bezoek dat de samenwerking tussen beide landen verder moet verdiepen. Kort na aankomst bracht hij een beleefdheidsbezoek aan president Jennifer Simons.

Volgens de Communicatie Dienst Suriname markeert het bezoek ook de afronding van de Joint Commission Meeting en de viering van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en India.

Tijdens de gesprekken lag de nadruk vooral op handel, investeringen, energie, landbouw, infrastructuur en digital governance. Ook werd gekeken naar technologische ontwikkeling en samenwerking met de private sector.

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking wijst op concrete projecten die uit de samenwerking voortkomen. Een opvallend voorbeeld is de verwerkingsfabriek voor markoesa, die wordt genoemd als een zogenoemd quick impact project.

Verder is gesproken over financieringsmogelijkheden voor projecten in infrastructuur en gezondheidszorg. Ook capaciteitsversterking in landbouw, toerisme, productie en ondernemerschap kwam aan bod. Daarbij werd het gebruik van soft loans besproken.

Op het gebied van gezondheidszorg willen beide landen samenwerken aan betere toegang tot medicijnen voor de Surinaamse bevolking. Ook cultureel werd de historische band benadrukt, onder meer via gedeelde tradities en culinaire overeenkomsten.

Jaishankar legde tijdens zijn bezoek kransen bij het standbeeld van Mahatma Gandhi, het Baba en Mai-monument en het Monument voor de Gevallen Helden. Ook werd een Memorandum of Understanding over energiesamenwerking aangekondigd.