In Tibiti-bosgebied vermiste jongemannen na twee weken levend teruggevonden

Gianzo Etnel (19) en Sercinio Ansoe (21), die op woensdag 22 april vermist raakten tijdens het jagen in het Tibiti-bosgebied in West Suriname, zijn vandaag levend teruggevonden. Waterkant.Net verneemt dat zij zelf terug naar het kamp zijn gelopen, vanwaar zij het bos in waren vertrokken.

Op het moment van schrijven worden de jongemannen naar Paramaribo gebracht. Details over hun toestand zijn nog niet bekend.

Er waren verschillende zoekacties gaande, waaronder een grootschalige gezamenlijke actie van politie, militairen en kenners van het gebied. In West Suriname werden daarbij onder meer drones van de politie en helikopters van het leger ingezet.

In eerste instantie werd een zoekactie opgestart door een groep van circa elf personen, maar nadien werd deze door de Surinaamse autoriteiten opgeschaald. De eenheden bleven gedurende de nacht in het bos bivakkeren om de zoekactie ononderbroken voort te zetten.

De politie van bureau Zanderij heeft pas donderdag 23 april een telefonische melding ontvangen van de vermissing van twee jongemannen. Volgens de melder was het tweetal sinds woensdag 22 april vermist geraakt in een bosgebied dat zich op ongeveer 15 kilometer afstand bevindt van het Greenheart houtverwerkingsbedrijf.