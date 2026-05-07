Gedetineerden ingezet bij grote schoonmaakactie in Paramaribo

In Paramaribo zijn woensdag op meerdere plekken goten en rioleringen schoongemaakt om verstoppingen en wateroverlast te voorkomen. Opvallend is dat daarbij ook gedetineerden uit Santo Boma zijn ingezet.

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer voerde werkzaamheden uit aan onder meer de Waterkant, de Keizerstraat, de Jagernath Lachmonstraat en de Amazonestraat. Op die locaties werden V-goten en rioleringen ontdaan van zand, vuil en onkruid.

Aan de Jagernath Lachmonstraat gebeurde dat in samenwerking met het Korps Penitentiaire Ambtenaren en gedetineerden van de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma. Aan de Amazonestraat werden eveneens gedetineerden ingezet, ditmaal in samenwerking met penitentiaire ambtenaren van het Huis van Bewaring Santo Boma.

Volgens de Communicatie Dienst Suriname maken de acties deel uit van structurele inspanningen om de stad schoon en leefbaar te houden. De werkzaamheden moeten niet alleen zorgen voor een netter straatbeeld, maar ook voor betere waterafvoer en minder gezondheidsrisico’s voor de gemeenschap.