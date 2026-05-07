HomeOnderwerpenJustitie en politieGedetineerden ingezet bij grote schoonmaakactie in Paramaribo
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gedetineerden ingezet bij grote schoonmaakactie in Paramaribo

-

0
Gedetineerden ingezet bij grote schoonmaakactie in Paramaribo
Foto (c) CDS

ADJUMA Party

In Paramaribo zijn woensdag op meerdere plekken goten en rioleringen schoongemaakt om verstoppingen en wateroverlast te voorkomen. Opvallend is dat daarbij ook gedetineerden uit Santo Boma zijn ingezet.

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer voerde werkzaamheden uit aan onder meer de Waterkant, de Keizerstraat, de Jagernath Lachmonstraat en de Amazonestraat. Op die locaties werden V-goten en rioleringen ontdaan van zand, vuil en onkruid.

Caribbean Party

Aan de Jagernath Lachmonstraat gebeurde dat in samenwerking met het Korps Penitentiaire Ambtenaren en gedetineerden van de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma. Aan de Amazonestraat werden eveneens gedetineerden ingezet, ditmaal in samenwerking met penitentiaire ambtenaren van het Huis van Bewaring Santo Boma.

Volgens de Communicatie Dienst Suriname maken de acties deel uit van structurele inspanningen om de stad schoon en leefbaar te houden. De werkzaamheden moeten niet alleen zorgen voor een netter straatbeeld, maar ook voor betere waterafvoer en minder gezondheidsrisico’s voor de gemeenschap.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
India kijkt naar energie, landbouw en medicijnen bij versterking band met Suriname
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival