Ex-vriend gezocht na poging tot brandstichting bij woning aan Bruinendalweg

De politie van De Nieuwe Grond onderzoekt een geval van poging tot brandstichting aan een woning aan de Bruinendalweg in Suriname. Volgens de eerste informatie is er sprake van opzettelijke brandstichting.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de verdachte, Kenneth C., vermoedelijk gasoline heeft gebruikt om brand te stichten bij de woning van zijn ex-vriendin.

Volgens de vrouw had zij de relatie met Kenneth enige tijd geleden beëindigd. De verdachte zou daarna meerdere dreigende uitlatingen hebben gedaan, waaronder dat hij haar woning in brand zou steken.

Een buurtbewoner verklaarde dat hij de verdachte kort na het uitbreken van de brand lopend van de locatie zag vertrekken. Het gaat om een houten laagbouwwoning van 9 bij 8 meter.

Door het snelle optreden van een zoon van de hoofdbewoonster, die net op tijd thuis arriveerde, kon erger worden voorkomen. Samen met buurtbewoners wist hij de brand te blussen voordat de vlammen zich verder verspreidden.

Bij de brand raakten enkele houten planken beschadigd. Ook gordijnen en elektrische kabels vlogen in brand. De woning is niet tegen brand verzekerd.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing van de verdachte.