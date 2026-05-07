Echtpaar Manbodh-Biharie viert 70-jarig huwelijksjubileum

Het echtpaar Manbodh-Biharie heeft op dinsdag 5 mei hun 70-jarig huwelijksjubileum gevierd, omringd door familie, vrienden en kennissen in Suriname. Het bijzondere jubileum werd op feestelijke wijze herdacht, waarbij werd stilgestaan bij zeven decennia van huwelijk, toewijding en gezamenlijk leven.

Eduard Jamunapersad Manbodh werd geboren op 2 januari 1934 in het district Commewijne, terwijl zijn echtgenote Alice Soebhagie Biharie op 1 januari 1938 in hetzelfde district werd geboren. Eduard groeide op in een gezin van negen kinderen en is de jongste, afkomstig uit een tweeling. Hij is als enige van zijn gezin nog in leven.

Zijn jeugd bracht hij deels door in Kwatta en later in Larwijk (Commewijne), waar hij na het overlijden van zijn moeder verbleef bij familie. Hij volgde onderwijs aan de St. Vincentius School en begon al op jonge leeftijd met werken, onder meer als schaafijsverkoper. Daarna volgden functies bij een kledingwinkel Manchand, bij Bruynzeel en later bij Suralco in Moengo, waar hij werkzaam was als constructiemedewerker in de bauxietsector.

Een belangrijk deel van zijn loopbaan bracht Manbodh door bij het Ministerie van Justitie en Politie. Na het volgen van een interne opleiding binnen de Surinaamse overheid werd hij aangesteld als hoofd van de afdeling Delinquentenzorg en later als hoofd van de afdeling Algemeen Beheer. Hij bleef daar tot zijn pensionering in dienst. Ook na zijn pensionering bleef hij actief en werkte nog zes jaar als magazijnmedewerker. Zijn hobby is jagen.

Manbodh was daarnaast maatschappelijk zeer betrokken. Hij speelde een actieve rol in sociale, culturele, sportieve en religieuze activiteiten en was medeoprichter van de vereniging Sanskrit Sabha Kwatta (SSK). Ook hielp hij bij de oprichting van het Divali Committee, dat verantwoordelijk was voor de organisatie van optochten en culturele activiteiten in Paramaribo.

Voor zijn inzet voor de samenleving werd hij op 22 november 2022 door de Staat onderscheiden als Grootlint in de Ereorde van de Gele Ster en benoemd tot Ridder in dezelfde orde.

Biharie groeide op in een gezin van zeven kinderen in Commewijne en is het derde kind. Zij volgde onderwijs tot de tweede klas van de O.S. Meerzorg, waarna zij vanwege de ziekte van haar moeder stopte met school om in het huishouden te helpen tot haar huwelijk. Haar hobby’s zijn tuinieren en het houden van kleinvee, waaronder kippen en eenden.

Het huwelijk kwam tot stand via bemiddeling van een familielid van Manbodh. Een belangrijk hoogtepunt in hun leven was de verhuizing van het ouderlijk huis naar hun eigen woning.

Het echtpaar kreeg in de loop der jaren zeven kinderen (vijf zonen en twee dochters), waarvan drie in Suriname wonen en vier in Nederland. Daarnaast zijn zij gezegend met zestien kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen, allen woonachtig in Nederland.

Ondanks enkele moeilijke momenten in hun leven, waaronder gezondheidsproblemen bij Biharie en het verlies van het tweelingspaar van Manbodh op 88-jarige leeftijd, hebben liefde, geduld, respect en verdraagzaamheid hen door zeven decennia huwelijk gedragen.

Tijdens de viering ontving het echtpaar een enveloppe namens president Jennifer Simons, uitgereikt door districtscommissaris Marlon Budike. Daarnaast overhandigde hij namens het commissariaat Paramaribo Noord een huwelijksoorkonde.