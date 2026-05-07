Aangehouden man na beroving scholiere blijkt niet de dader

Archieffoto: Politiebureau in Suriname

De 36-jarige A.S., die maandagavond werd aangehouden in verband met de straatroof waarbij een 17-jarige scholiere aan de Parastraat in Suriname werd beroofd, blijkt niet de daadwerkelijke dader te zijn. Dat bevestigt zijn advocaat Derrick Veira.

Die conclusie is naar voren gekomen uit de verhoren van zowel het slachtoffer als de aangehouden man, in combinatie met camerabeelden.

De beroving vond maandagmiddag plaats. De scholiere werd plotseling overvallen door een ongewapende rover, die haar halsketting van haar hals rukte. De dader wist daarna met een deel van de buit te ontkomen.

De politie hield later die avond de 36-jarige A.S. aan de Matapicastraat aan. Zijn voertuig werd daarbij in beslag genomen voor verder onderzoek. Uit het onderzoek is echter gebleken dat hij niet betrokken was bij de beroving zelf.

Volgens de raadsman heeft zijn cliënt de daadwerkelijke dader slechts een lift gegeven met zijn auto, zonder te weten dat er een beroving was gepleegd. A.S. is vandaag bij de voorgeleiding in vrijheid gesteld.

De daadwerkelijke verdachte is nog voortvluchtig. De Surinaamse politie werkt aan zijn opsporing en aanhouding.

