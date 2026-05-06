HomeOnderwerpenJustitie en politieZorgen nemen verder toe: jongemannen al twee weken vermist in Tibiti-bosgebied
Justitie en politieMaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Zorgen nemen verder toe: jongemannen al twee weken vermist in Tibiti-bosgebied

-

0
Gianzo Etnel en Sercinio Ansoe
Gianzo Etnel (links) en Sercinio Ansoe.

ADJUMA Party

Gianzo Etnel (19) en Sercinio Ansoe (21) zijn nu twee weken na hun verdwijning nog steeds niet teruggevonden. De jongemannen raakten op woensdag 22 april vermist tijdens het jagen in het Tibiti-bosgebied. Ondanks de verstreken tijd en intensieve zoekinspanningen ontbreekt nog steeds elk spoor, wat de zorgen over hun lot verder doet toenemen.

Er zijn verschillende zoekacties gaande. De grootschalige, gezamenlijke zoekactie van politie, militairen en kenners van het gebied wordt onverminderd voortgezet. In West Suriname worden daarbij onder meer drones van de politie en helikopters van het leger ingezet, in de hoop de vermiste jongemannen zo snel mogelijk te lokaliseren.

Caribbean Party

In eerste instantie werd een zoekactie opgestart door een groep van circa elf personen, maar nadien is deze door de Surinaamse autoriteiten opgeschaald. De eenheden blijven gedurende de nacht in het bos bivakkeren om de zoekactie ononderbroken voort te zetten.

De politie van bureau Zanderij heeft pas donderdag 23 april een telefonische melding ontvangen van de vermissing van twee jongemannen. Volgens de melder is het tweetal sinds woensdag 22 april vermist geraakt in een bosgebied dat zich op ongeveer 15 kilometer afstand bevindt van het Greenheart houtverwerkingsbedrijf.

Personen die over informatie beschikken die kan bijdragen aan het terugvinden van de vermisten, worden verzocht contact op te nemen met het dichtstbijzijnde politiebureau of te bellen naar het alarmnummer 115.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Explosie bij vuurwerkfabriek in China eist tientallen doden en gewonden
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival