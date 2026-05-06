Vape-pennen in beslag genomen bij leerling basisschool

De afdeling Jeugdvoorlichting van het Korps Politie Suriname vraagt opnieuw aandacht voor een zorgwekkende ontwikkeling binnen scholen in het land. Steeds vaker worden elektronische sigaretten (vape-pennen) aangetroffen bij scholieren.

Naar aanleiding van een melding van de buurtmanager van Rijsdijk (Para), onderinspecteur van politie Karinza Pengel, zijn er onlangs opnieuw vape-pennen in beslag genomen bij een leerling van een basisschool. Volgens de politie bevestigt dit incident dat de problematiek zich blijft voordoen, zelfs onder jonge scholieren.

De politie benadrukt dat het verhandelen en distribueren van elektronische sigaretten in Suriname verboden is. Op grond van artikel 13 lid 2 van de Tabakswet geldt: “Het is een ieder verboden elektronische sigaretten te importeren, te distribueren, te verkopen of te doen verkopen.” Het verhandelen van vape-pennen is illegaal en strafbaar.

De politie richt zich tot scholieren met de volgende oproep:

Gebruik géén elektronische sigaretten op school of daarbuiten.

Laat je niet onder druk zetten om deze te verkopen.

Besef dat betrokkenheid bij handel strafbare gevolgen heeft.

Ouders en verzorgers worden opgeroepen om actief in gesprek te gaan met hun kinderen over het gebruik en de risico’s van vapen. Ook vraagt de politie om alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op bezit of gebruik van elektronische sigaretten.

De politie waarschuwt personen die zich bezighouden met de handel in vape-pennen, met name wanneer minderjarigen daarbij worden betrokken. Het benaderen van leerlingen en het inzetten van scholieren voor verkoop wordt als ernstig strafbaar beschouwd.

Er zal volgens de politie streng worden opgetreden tegen overtreders. Dit kan leiden tot inbeslagname, strafrechtelijke vervolging en verdere verdere maatregelen.

De politie van Jeugdzaken benadrukt dat zij samen met scholen, ouders en andere instanties blijft werken aan een veilige en gezonde schoolomgeving.