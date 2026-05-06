Sampie: “Onafhankelijk onderzoek naar doodsoorzaak nodig bij incident Zijin-goudmijn”

Voor ABOP-parlementariër Edgar Sampie staan de verklaringen van de politie en ooggetuigen van het dodelijke incident bij de Zijin-goudmijn haaks op elkaar. Hierdoor is er genoeg reden waarom de regering en relevante autoriteiten daadkracht moeten tonen om een onafhankelijk onderzoek te laten plegen.

“Obductie laten doen om de waarheid naar boven te halen. Zodat de familieleden en het gehele land gerustgesteld kunnen worden”, zei Sampie dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

De politicus richtte zich tot president Jennifer Simons en stelde dat het niet mals is dat Suriname in acht maanden tijd nu vier jongemannen heeft verloren. “Genoeg is genoeg. Laat de president nu daadkracht tonen en een duurzame oplossing brengen in de kwestie. De jongens verwijderen zonder alternatieven is geen oplossing. Dit speelt al jaren en altijd we kor den boi. Dat wi e gi den boi opties, terwijl na kor ye kori den boi. A no kan”, aldus Sampie.

De ABOP’er stelde ook informatie te hebben gehad dat het RBT-team van de politie bezig is met het opsporen van de personen die een oproep hebben gedaan tot protest. Hij keurde dit af en stelde dat het volk mag protesteren en op mag komen voor zijn rechten. Naast Sampie vroegen ook NDP’er Raymond Sapoen en NPS’er Dorothy Hoever aandacht voor deze kwestie.

Waar de politie in een officieel bericht stelt dat twee mannen om het leven kwamen na een val van een berg tijdens hun vlucht, stellen familie en bekenden dat er is geschoten op de mannen tijdens het optreden, en dat hun dood niet enkel het gevolg zou zijn van een val.

Vicepresident Gregory Rusland gaf in DNA aan dat deze kwestie de aandacht van de regering heeft en het officiële onderzoek wordt afgewacht.