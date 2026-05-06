Pawiroredjo: “Het bevreemdt ons dat president vier RvC-leden Self Reliance wil ontslaan”

Het bevreemdt NPS-parlementariër Jerrel Pawiroredjo dat president Jennifer Simons het ontslag opeist van de vier onafhankelijke leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Self Reliance, terwijl dit verzekeringsbedrijf één van de weinige bedrijven is die gelinkt zijn aan de Staat en ook winst maken.

“Het bevreemdt ons, omdat wij weten dat er niet zoveel bedrijven zijn gelieerd aan de Staat die winst maken. Self Reliance is er één van. De Staat Suriname is niet de meerderheidsaandeelhouder, maar wel de grootste met 40%. Nu heb je daar een bedrijf dat het goed doet, maar de president vindt het nodig om de raadsleden die niet gelieerd zijn aan de overheid te doen ontslaan”, zei Pawiroredjo dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de politicus is er genoeg ervaring met staatsbedrijven waar de overheid eigen politieke mensen heeft benoemd. In de case van Self Reliance moet dat voorkomen worden. De NPS’er deed een beroep op de regering om zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven over deze kwestie.

De RvC van Self Reliance bestaat op dit moment uit vier onafhankelijke leden en twee leden die wel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Staat Suriname zijn benoemd, maar nog niet beschikken over goedkeuring van de toezichthouder van het verzekeringswezen, de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het staatshoofd blijkt het vertrouwen te hebben verloren in de vier onafhankelijke leden. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien stelde dat deze kwestie een duidelijke illustratie is van hoe deze regering omgaat met macht, regels en instituties.

“Een aandelenbelang van 40% geeft de Staat, de president, geen vrijbrief om te doen en laten wat zij wil. Aandeelhouderschap betekent verantwoordelijkheid en geen absolute controle. Wat wij nu zien, is dat de president de gemaakte afspraken negeert en er gestuurd wordt naar een volledige politieke invloed binnen een financieel instituut. Dat is geen goed bestuur, maar het uithollen van governance”, aldus Gajadien.