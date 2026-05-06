Nieuwe zeekabel moet Suriname sneller en sterker online brengen

Suriname zet een belangrijke stap richting een digitale toekomst met sneller en betrouwbaarder internet. Begin deze maand is er namelijk een intentieverklaring ondertekend tussen EllaLink en Telesur voor de aanleg van een nieuwe diepzeekabel die Suriname direct met Europa moet verbinden.

De ondertekening werd bijgewoond door Joan Nadal, Head of Cooperation van de Europese Unie in Guyana. Met steun en financiering van de EU moet deze zeekabel zorgen voor een stevige digitale brug tussen beide regio’s.

Volgens de betrokken partijen betekent dit niet alleen sneller internet, maar ook betere cybersecurity en meer digitale onafhankelijkheid voor Suriname. Dat maakt het land aantrekkelijker voor innovatie en nieuwe bedrijven.

De investering wordt gezien als een concrete kans om de digitale infrastructuur van Suriname te versterken. Zowel burgers als bedrijven moeten profiteren van betere connectiviteit en nieuwe economische mogelijkheden.

De samenwerking wordt omschreven als een win-winsituatie voor Suriname en Europa, waarbij technologie en economische groei hand in hand gaan.