Man zakt in elkaar en overlijdt langs Drambrandersgracht

Een man is woensdagochtend plotseling overleden langs de Drambrandersgracht in Suriname, ter hoogte van Goliath bij een van de kraampjes. Het gaat om een man die in de omgeving bekendstond onder de roepnaam ‘Salaman’.

Volgens een buurtbewoner verkeerde het slachtoffer al in de vroege ochtend in slechte toestand. Hij zou moeite hebben gehad met ademhalen en moest overgeven. Kort daarna stond hij nog op, maar zakte vrijwel direct in elkaar en bleef roerloos liggen.

De politie van Herman Gooding werd direct ingeschakeld en trof de man levenloos langs de straat aan. Uit eerste onderzoek zijn geen tekenen van een misdrijf vastgesteld.

Een arts die ter plaatse werd geraadpleegd, gaat uit van een natuurlijke dood, vermoedelijk als gevolg van een acute hartstilstand.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal het lichaam, na identificatie, worden overgedragen aan de nabestaanden.