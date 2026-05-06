Indiase minister Subrahmanyam Jaishankar aangekomen in Suriname

De minister van External Affairs van India, Subrahmanyam Jaishankar, is dinsdagavond iets na 20.00 uur aangekomen in Suriname voor een officieel bezoek dat duurt tot en met vrijdag 8 mei. Hij werd op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven ontvangen door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking.

Het bezoek staat in het teken van de 9e Joint Commission Meeting tussen Suriname en India, waarbij delegaties van beide landen overleg zullen voeren over meerdere belangrijke samenwerkingsterreinen.

Tijdens de ontmoeting komen onder meer handel en economie, defensie en veiligheid, en multilaterale en bilaterale samenwerking aan de orde. Het overleg krijgt extra betekenis omdat Suriname en India dit jaar stilstaan bij 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.

Volgens de Global Indian Organisation (GIO) Chapter Suriname onderstreept het bezoek de sterke historische band tussen beide landen en de groeiende strategische waarde die India hecht aan Suriname en de Indiase diaspora in het Caribisch gebied. GIO ziet vooral kansen op het gebied van economische ontwikkeling, technologie, onderwijs, investeringen en duurzame samenwerking.

De organisatie wijst erop dat India onder leiding van Jaishankar zijn internationale positie verder heeft versterkt, onder meer via digitale transformatie, internationale handel, e-governance en capaciteitsopbouw. Die ontwikkelingen kunnen volgens GIO ook voor Suriname waardevolle mogelijkheden bieden.