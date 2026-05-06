Indiase minister Jaishankar en president Simons in bilateraal overleg

President Jennifer Simons heeft vandaag in het Presidentieel Paleis een constructief bilateraal gesprek gevoerd met de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subrahmanyam Jaishankar.

Tijdens het overleg werd de sterke relatie tussen Suriname en India onderstreept. Beide landen delen niet alleen een solide diplomatieke band, maar ook een diepe historische verbondenheid.

Deze hechte relatie vormt volgens Simons een stevige basis om de samenwerking verder te verdiepen en uit te breiden.

Het overleg heeft extra betekenis omdat Suriname en India dit jaar stilstaan bij 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.

Jaishankar is dinsdagavond aangekomen in Suriname voor een officieel bezoek dat duurt tot en met vrijdag 8 mei.

