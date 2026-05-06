Geregeld huwelijk Singodikromo-Kasan al 70 jaar samen

Bert Ngademin Singodikromo (89) en Parmie Legijem Kasan (84) hebben in familieverband hun indrukwekkende 70-jarig huwelijksjubileum herdacht in Paramaribo.

Singodikromo werd geboren op 24 oktober 1936 in het district Suriname. Hij groeide op in een gezin van vijf kinderen en was het vierde kind. Hij is momenteel het enige nog in leven zijnde kind uit het gezin. In zijn jongere jaren stond hij bekend als een sportieve jongeman en behaalde hij eens de tweede plaats bij een competitie.

Kasan zag het levenslicht op 2 oktober 1941 in het district Commewijne. Zij komt uit een gezin van vijf kinderen en is de oudste. Twee van haar broers zijn inmiddels overleden. Zij wordt door haar familie omschreven als een zachtaardige vrouw, die in haar jeugd met trots toekeek hoe haar echtgenoot uitgroeide tot een populaire figuur.

Het huwelijk werd destijds door de ouders gearrangeerd. Volgens het echtpaar was er in die tijd weinig tot geen keuzemogelijkheid, maar spreken zij van “liefde op het eerste gezicht”. Zij geven aan nooit spijt te hebben gehad van de keuze die hun ouders maakten, iets wat duidelijk blijkt uit hun 70 jaar durende verbintenis.

Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren. Inmiddels geniet het echtpaar van een grote familiekring bestaande uit acht kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en vier betoverkleinkinderen. De familie omschrijft zich als één hechte eenheid.

Tijdens de viering mocht het echtpaar uit handen van districtscommissaris (dc) Marlon Budike van Paramaribo-Noord een envelop in ontvangst nemen namens president Jennifer Geerlings-Simons. Daarnaast overhandigde de dc een huwelijksoorkonde namens het commissariaat aan het jubilerende echtpaar.