Explosie bij vuurwerkfabriek in China eist tientallen doden en gewonden

Bij een zware explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese provincie Hunan zijn op maandag 4 mei rond 16.40 uur lokale tijd zeker 26 mensen om het leven gekomen en 61 anderen gewond geraakt. Dat melden internationale media op basis van Chinese staatsbronnen.

De explosie vond rond 16:40 uur lokale tijd plaats bij de Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, een van de vele vuurwerkbedrijven in de stad Liuyang, die geldt als een van de belangrijkste centra van de wereldwijde vuurwerkproductie. Hunan speelt daarin een cruciale rol vanwege de grootschalige concentratie van fabrieken en de export van vuurwerkproducten naar diverse landen wereldwijd.

Volgens autoriteiten ontstond de ontploffing in een werkplaats waar grote hoeveelheden vuurwerk en halffabricaten aanwezig waren. Hierdoor volgden meerdere secundaire explosies, wat de schade aanzienlijk vergrootte en de reddingsoperatie bemoeilijkte.

Meer dan 1.000 hulpverleners, waaronder brandweer, politie en medische teams, werden ingezet om de brand onder controle te krijgen en overlevenden te zoeken. Ook werden drones en robots ingezet om het ingestorte fabrieksterrein te doorzoeken en gevaarlijke zones in kaart te brengen.

Beelden van de ramp tonen ingestorte gebouwen, dikke rookwolken en zwaar beschadigde infrastructuur rondom het complex. Bewoners in de omgeving werden geëvacueerd uit voorzorg voor mogelijke nieuwe ontploffingen in nabijgelegen opslagplaatsen met explosieve materialen.

De Chinese president Xi Jinping heeft opgeroepen tot een grondig onderzoek naar de oorzaak van het incident en tot strikte verantwoording van betrokkenen. De lokale autoriteiten hebben inmiddels de bedrijfsleider van de fabriek aangehouden, terwijl alle vuurwerkproductie in de regio tijdelijk is stilgelegd voor veiligheidsinspecties.

Een groot deel van de wereldwijde vuurwerkimport is traditioneel afkomstig uit Liuyang, waaronder ook die van Nederland en Suriname, zeggen importeurs aan Waterkant.Net. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de explosie zullen zijn voor de internationale aanvoer en of de verstoring invloed zal hebben op de wereldwijde leveringen dit jaar. Mogelijk ontstaan er vertragingen in de productie- en exportketen.

De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.