Ex-militairen stappen onverwacht naar kabinet president met eisenpakket

Een kleine groep ex-militairen heeft dinsdagochtend zonder aankondiging een bezoek gebracht aan het kabinet van de president van Suriname, waar zij een brief met hun zorgen en eisen hebben overhandigd.

Ondanks extra beveiliging bij de omgeving verliep de actie rustig en zonder incidenten.

Volgens voorzitter Waldo Jameson werd de groep ontvangen voor een gesprek met vertegenwoordigers van het kabinet. In de overhandigde brief vragen de ex-militairen onder meer aandacht voor werkgelegenheid, een beter begrafenisfonds, een verbeterde pensioenregeling, betere medische zorg en oplossingen voor perceelaanvragen.

Na ongeveer een uur kwam de groep weer naar buiten. Jameson sprak van een vruchtbaar gesprek en gaf aan dat er inmiddels een datum is vastgesteld voor een vervolggesprek.

De ex-militairen hopen dat hun punten nu serieus worden opgepakt en dat er concrete stappen volgen.