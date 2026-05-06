17-jarige scholiere op straat beroofd van halsketting

Een 17-jarige scholiere is maandagmiddag aan de Parastraat in Suriname overvallen door een ongewapende crimineel, die plotseling haar halsketting van haar hals rukte.

Vernomen wordt dat de dader er met een deel van de halsketting vandoor is gegaan. Hij verliet na de daad de plaats. De politie van Flora werd ingeschakeld en wist in de avond de verdachte op te sporen en aan te houden aan de Matapicastraat.

Het betreft de 36-jarige A.S., die is aangehouden. Zijn voertuig een Toyota Carina is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.