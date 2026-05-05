Van Dijk-Silos: “We moeten af van partijen die de uitvoerende macht coupen voor hun eigen partij en eigen mensen”

Jurist en oud-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos noemt het een zwakte van opeenvolgende regeringen dat zij toelaten dat coalitiepartijen ministeries coupen voor hun eigen partij en mensen. Ook bij de regering Simons-Rusland ziet zij helaas hetzelfde gebeuren.

“Ook nu zie je het bij deze regering: mijn mensen moeten daar. Of het nu NPS, A20, NDP of welke partij ook is die in de coalitie zit. Dat hele ministerie wordt plotseling compleet in een andere kleur gezet. Dat is een zwakte van onze regeringen. De kinderachtige onvolwassenheid van politieke partijen. Ik denk niet dat ze voldoende beseffen dat ze voor de Republiek Suriname daar zitten”, zei Van Dijk-Silos in het programma Retrospectie op LIMFM.

Zij noemt onder andere de ABOP, die ook in de vorige regering zat en overwegend nu weer dezelfde ministeries heeft gekregen. Dat toont volgens haar aan dat politieke partijen ministeries claimen.

“Dat is een ontoelaatbare zaak in onze politieke wereld en ook in de trias politica. Want dan ben je niet bezig met de rechtsstaat Suriname, je bent niet bezig voor het volk van Suriname en je bent ook niet bezig met de nationale ontwikkeling van de Republiek Suriname.

Je bent bezig de uitvoerende macht te coupen voor je eigen partij en je eigen mensen. En daar moeten we van af. En dat is een fundamentele fout in onze samenleving. Daarom zullen we nog 20 jaren hierover praten als dit niet wijzigt”, aldus Van Dijk-Silos.