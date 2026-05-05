Van Dijk-Silos vindt dat zowel Monorath als Saya weg moeten van JusPol

Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos vindt dat president Jennifer Simons moet ingrijpen op het ministerie van Justitie en Politie (JusPol). Volgens Van Dijk-Silos kan het niet door de beugel dat JusPol-minister Harish Monorath, die beleid moet maken en geen executieve functie heeft, openlijk aangeeft intelligence van omstreden figuren als de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon te nemen. Voor haar moeten zowel Monorath als Saya van JusPol worden verwijderd.

“Dit ding mag niet en de president moet ingrijpen. Ze moet wakker zijn en zien welke kaliber minister ze daar heeft gezet op het ministerie van Justitie en Politie. Als minister is het je job om beleid te maken!”, zei Van Dijk-Silos in het programma Retrospectie op LIMFM.

De oud-minister vindt dat de minister veel van zichzelf zegt wanneer hij publiekelijk aangeeft dat Saya één van zijn vier adviseurs is. Aan de andere kant blijkt Monorath niet te weten dat de ministeries van JusPol, BIS en Defensie internationaal worden gevolgd.

“Met deze handeling en bekendmaking van de minister betekent het ook dat deze minister, die nog geen jaar aanzit, al gekwalificeerd heeft en al een etiket opgeplakt heeft gekregen. En als mensen dat niet beseffen…omdat ze denken dat ministertje zijn is minister spelen…dan krijg je dit soort dingen. Bezoldigd, onbezoldigd…het kan me niet schelen. Omstreden mensen als Saya mogen niet in beeld van JusPol komen”, aldus Van Dijk-Silos.

Volgens Van Dijk-Silos is het overigens niet het eerste incident van Monorath waar zij haar wenkbrauwen heeft moeten fronsen. Zij verwijst naar het incident in december vorig jaar waar een pick-up met drugs werd beschoten en de inzittenden daarvan het terrein van een politiebureau moesten oprijden. Binnen de kortste tijd was de minister daar om de situatie te bekijken.

Volgens Van Dijk-Silos weet zij als oud-JusPol-minister dat dit een taak is van de korpschef en niet de minister. Zij fronst vooral haar wenkbrauwen dat deze drugs zo snel is verbrand, terwijl er een hele lange procedure is om dit te mogen doen. Zij vermoedt dat de drugs die verbrand zijn niet dezelfde drugs waren uit die truck.

“Die minister was daar binnen twee uren om te kijken naar die cocaïne. Hij is te persgeil. Wanneer hij zijn mond had gehouden dan zou niemand weten dat minister van Justitie en Politie daar was om naar cocaïne te kijken. Twee dagen later keek hij of er cocaïne werd gebrand. Ik ben een ex-minister en denk je dat ik zou gaan kijken? Het is niet me taak. Ik zou me korpschef melden. Maar ik als beleidspersoon ga niet. Want wanneer je clean bent, dan ga je niet. Wanneer je clean bent, dan ga je ook niet zelf kijken of die cocaïne werkelijk wordt gebrand. Dat roept zoveel vraagtekens bij me op”, aldus Van Dijk-Silos.

De oud-minister benadrukt dat Monorath als minister geen eigen intelligence nodig heeft. Dat is iets dat overgelaten moet worden aan de korpschef de rest van het politiekorps. In haar periode als JusPol-minister stelt zij ook eens persoonlijk door politie-inspecteurs te zijn benaderd die haar adviseerden een eigen intelligence groep te hebben. Zij vroeg hen toen wie zij dan moest bespioneren.

“Toen waren ze uitgesproken en ze hebben me nooit meer lastiggevallen. Als je je laat verleiden door zulke mensen, dan word je ook een grote spion en speelbal van heel wat krachten in de samenleving”, aldus Van Dijk-Silos.