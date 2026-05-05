Passagier gooit steen naar lijnbus na ruzie om wisselgeld; medepassagier gewond

De 34-jarige verdachte Romario N., alias ‘Ro’, is zaterdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld nadat hij na een woordenwisseling een steen naar een lijnbus zou hebben gegooid. Daarbij raakte een medepassagier gewond en werd een zijruit vernield.

De 50-jarige buschauffeur deed aangifte van het incident, dat zich eerder die dag in de bus afspeelde. Volgens de eerste informatie overhandigde Ro de chauffeur een biljet van 100 Surinaamse dollar en eiste direct zijn wisselgeld. De chauffeur vroeg hem vanwege de drukte even te wachten, waarna een woordenwisseling ontstond.

De situatie escaleerde toen de verdachte de bus verliet, een steen pakte en deze richting het voertuig gooide. De steen verbrijzelde een zijruit en trof daarbij een passagier.

Ro meldde zich later vrijwillig bij de politie. Tijdens zijn verhoor gaf hij toe de steen te hebben gegooid. Hij verklaarde dat hij uit boosheid handelde, nadat de chauffeur hem volgens zijn zeggen met een hamer zou hebben bedreigd en er een worsteling was ontstaan. Een passagier zou de hamer uit handen van de chauffeur hebben gehaald.

De verdachte gaf aan bereid te zijn de aangerichte schade te vergoeden. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.