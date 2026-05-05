HomeOnderwerpenJustitie en politieMonteur (23) opgepakt na klachten over verdwenen Audi en bedreiging
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Monteur (23) opgepakt na klachten over verdwenen Audi en bedreiging

-

0
in verzekering gesteld

ADJUMA Party

De 23-jarige monteur J.M. is afgelopen zaterdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van oplichting, verduistering en bedreiging.

De 39-jarige aangever S.H. deed dit jaar tweemaal aangifte bij de politie van Latour tegen de monteur. In december vorig jaar gaf hij zijn Audi Cabrio af voor een motorkopreparatie.

Caribbean Party

Volgens de aangever betaalde hij in totaal 600 USD en 12.350 SRD voor de reparatie en revisie van de motorkop. Tot op heden heeft hij zijn voertuig echter niet teruggekregen. De eerste aangifte werd in januari gedaan, gevolgd door een tweede in april.

Toen de aangever de monteur aansprak op het uitblijven van zijn voertuig, zou J.M. hem hebben bedreigd met het toebrengen van verwondingen.

Na de aangiftes wist de Surinaamse politie de verdachte aan te houden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is J. in verzekering gesteld.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Dawsa daagt DNA-leden uit om profiel voor adviseurs bij wet vast te stellen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival