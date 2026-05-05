Monteur (23) opgepakt na klachten over verdwenen Audi en bedreiging

De 23-jarige monteur J.M. is afgelopen zaterdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van oplichting, verduistering en bedreiging.

De 39-jarige aangever S.H. deed dit jaar tweemaal aangifte bij de politie van Latour tegen de monteur. In december vorig jaar gaf hij zijn Audi Cabrio af voor een motorkopreparatie.

Volgens de aangever betaalde hij in totaal 600 USD en 12.350 SRD voor de reparatie en revisie van de motorkop. Tot op heden heeft hij zijn voertuig echter niet teruggekregen. De eerste aangifte werd in januari gedaan, gevolgd door een tweede in april.

Toen de aangever de monteur aansprak op het uitblijven van zijn voertuig, zou J.M. hem hebben bedreigd met het toebrengen van verwondingen.

Na de aangiftes wist de Surinaamse politie de verdachte aan te houden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is J. in verzekering gesteld.