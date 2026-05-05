Glenn Oehlers per direct nieuwe voorzitter van VHP tot partijcongres in 2027

De VHP heeft Glenn Oehlers per direct aangewezen als nieuwe voorzitter van het hoofdbestuur. Hij volgt de overleden partijvoorzitter en oud-president Chandrikapersad Santokhi op.

Het besluit is op 4 mei 2026 genomen tijdens een vergadering van het hoofdbestuur. Volgens de partij was de vereiste tweederdemeerderheid van het aantal statutaire bestuursleden aanwezig, waardoor rechtsgeldig een besluit kon worden genomen.

Opvallend is dat Oehlers niet via een directe verkiezing door een partijcongres is gekozen, maar doorschuift vanuit zijn functie als ondervoorzitter. De VHP stelt dat dit gebeurt conform artikel 11 lid 5a en volgende van de partijstatuten.

De aanstelling loopt vooruit op formele goedkeuring door het eerstvolgende partijcongres. Oehlers zal de functie uiterlijk tot 29 mei 2027 bekleden. Op die datum moeten de hoofdbestuursverkiezingen door het partijcongres worden gehouden.

Door het doorschuiven van Oehlers ontstaat er een vacature bij de ondervoorzitters. Die wordt intern opgevangen doordat de overige ondervoorzitters in dezelfde volgorde opschuiven.

Het hoofdbestuur zegt op korte termijn de verschillende partijstructuren te zullen bezoeken om de ontwikkelingen persoonlijk toe te lichten. De partij roept structuren, kernen en leden op om Oehlers volledige en onvoorwaardelijke steun te geven.

