Geen sprake van schotverwondingen bij overleden porknokkers blijkt uit obductie

Twee illegale goudzoekers, R.K. en S.D., zijn op zondag 3 mei om het leven gekomen na een val in de Royal Hill-mijn van Zijin Mining Group in Suriname. Het incident vond plaats terwijl zij samen met acht andere personen illegaal goudwinningsactiviteiten uitvoerden in het concessiegebied.

Volgens de politie vielen de porknokkers van een hoogte tijdens het verjagen uit de mijn, waarbij zij ernstige verwondingen opliepen. R.K. overleed ter plaatse, terwijl S.D. per ambulance werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, maar onderweg aan zijn verwondingen bezweek.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie werden beide lichamen voor obductie in beslag genomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van schotverwondingen. De lichamen zijn inmiddels vrijgegeven aan de nabestaanden, meldt de politie in een persbericht.

In een live uitzending van D-TV Express werd aangegeven dat de familie het lichaam van een van de overleden mannen heeft gezien en dat er volgens hen sprake is van een schotwond aan het hoofd. De bewering van de familie is dus niet waar.

De acht andere betrokken illegale goudzoekers werden aangehouden wegens overtreding van de Mijnbouwwet en de Wet Economische Delicten. Na voorgeleiding en overleg met het Openbaar Ministerie is de zaak buiten proces afgehandeld. Na betaling van een aanzienlijke boete zijn zij heengezonden.

Het is niet het eerste dodelijke incident dit jaar in het concessiegebied. In januari kwam een illegale goudzoeker om het leven na een val, terwijl in maart een andere goudzoeker verdronk nadat hij in een put van de mijn terechtkwam. Met de recente sterfgevallen komt het totaal aantal omgekomen porknokkers in het gebied dit jaar op vier.

De autoriteiten doen opnieuw een dringend beroep op illegale goudzoekers om zich te houden aan de geldende afspraken en zich, uit veiligheidsoverwegingen, niet te begeven in het concessiegebied van Zijin. De politie benadrukt dat zij zal blijven toezien op de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid in het gebied.