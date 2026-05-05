Echtpaar Goerdin-Poedai 50 jaar getrouwd

Op zondag 3 mei is op plechtige en waardige wijze stilgestaan bij het 50 jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Goerdin-Poedai. Een bijzondere levensmijlpaal waarin vijf decennia van liefde, trouw en wederzijds respect centraal staan.

De heer Goerdin Harrykaran is geboren op 17 februari 1954 in Suriname. Hij groeide op in een gezin van zeven kinderen, waarin hij het tweede kind is.

Hij heeft de school bezocht en zijn opleiding met succes afgerond. Zijn loopbaan ving aan op de Centrale Markt van Suriname, waarna hij diverse functies vervulde binnen de particuliere sector. Zo was hij werkzaam als bode in de detailhandel en kortstondig als sjouwer in de haven. Vervolgens heeft hij gedurende 25 jaar met grote toewijding gefunctioneerd als magazijnmeester. Nadien heeft hij zich als ondernemer gevestigd in de bouwmaterialensector.

Mevrouw Poedai Biddiawatie is geboren op 7 april 1958 in Suriname. Zij groeide op in een gezin van elf kinderen en is het vierde kind.

Zij heeft de school bezocht en haar opleiding succesvol afgerond. Daarna heeft zij gedurende 14 jaar met inzet en plichtsbesef gewerkt in de horeca en wel bij Roopram rotieshop.

Zij staat bekend als een zorgzame persoonlijkheid met een grote liefde voor haar gezin en tuinieren.

Het huwelijk werd voltrokken op 3 mei 1976 in Suriname. Het echtpaar heeft elkaar destijds via familiebanden leren kennen, waarna de verbintenis op traditionele wijze en met instemming van beide families tot stand is gekomen.

Uit deze verbintenis zijn drie kinderen geboren: twee zonen en één dochter. Inmiddels is het gezin uitgebreid met vier kleinkinderen, die een bron van vreugde vormen binnen de familie.

Namens districtscommissaris Ravi Bhattoe is de gelukwens overgebracht door de adjunct-districtssecretaris R. Sanches R. en Guno Berchem.

Bij deze gelegenheid is op plechtige wijze een bloemstuk, een felicitatieskaart, een ingelijste foto en de gebruikelijke enveloppe overhandigd, als blijk van waardering en eerbetoon aan dit bijzondere echtpaar en hun 50 jarig huwelijksjubileum.