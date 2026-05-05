EBS-mast vliegt in brand en valt op langsrijdende terreinwagen

Een terreinwagen is maandagmiddag beschadigd geraakt nadat een brandende EBS-mast op het voertuig terechtkwam. Het incident gebeurde rond 16.00 uur op de kruising van de Vierde Rijweg en de Kisoorweg in Wanica

Volgens de eerste informatie van de Surinaamse politie vatte de elektrische mast vermoedelijk door kortsluiting vlam. Door de brand bezweek de mast en viel deze op de langsrijdende terreinwagen.

De bestuurder en eventuele inzittenden bleven ongedeerd. Er was wel sprake van materiële schade aan het voertuig.

De Energie Bedrijven Suriname werd ter plaatse ingeschakeld om de nodige maatregelen te treffen. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van het incident wordt voortgezet.