Doden na incident goudmijn: naasten spreken van schoten, politie spreekt van val

De nasleep van het dodelijke incident bij de Zijin-goudmijn blijft voor onrust zorgen. Waar de politie in een officieel bericht stelt dat twee mannen om het leven kwamen na een val van een berg tijdens hun vlucht, trekken familie en vrienden van de slachtoffers die lezing openlijk in twijfel.

Volgens berichtgeving van het Korps Politie Suriname (KPS) werden in de vroege ochtend van zondag 3 mei illegale goudzoekers, zogenoemde porknokkers, verjaagd uit het mijngebied. Daarbij zouden acht personen zijn aangehouden. Twee anderen sloegen op de vlucht en zouden volgens de politie van een hoogte zijn gevallen.

Eén van hen, de 27-jarige R.K., overleed ter plaatse, terwijl de andere, S.D., onderweg naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo het leven liet.

De situatie ter plekke was gespannen. De politie kreeg rond 08.00 uur melding van de aanwezigheid van een grote groep, naar schatting honderd, verhitte goudzoekers in de omgeving van het lichaam van één van de slachtoffers. Met ondersteuning van onder meer het Regio Bijstand Team Midden, de politie van Atjonie en Forensische Opsporing werd het gebied aangedaan en onder controle gebracht.

Het lichaam van R.K. bevond zich op een moeilijk bereikbare locatie en moest met hulp van bergbeklimmers en enkele aanwezige goudzoekers naar beneden worden gehaald.

Toch is het verhaal daarmee niet afgerond. In de directe omgeving van de slachtoffers wordt een andere versie verteld. Familie en bekenden stellen dat er is geschoten op de mannen tijdens het optreden, en dat hun dood niet enkel het gevolg zou zijn van een val.

In een live uitzending van D-TV Express werd aangegeven dat de familie het lichaam van een van de overleden mannen heeft gezien en dat er volgens hen sprake is van een schotwond aan het hoofd. Deze beweringen staan haaks op de voorlopige bevindingen van de Surinaamse politie.

Beeld uit reportage van D-TV Express

Het KPS laat in de laatste zin van hun officieel bericht weten dat het onderzoek nog gaande is. Juist die zin houdt de deur open voor verdere duidelijkheid. Ondertussen groeit de druk vanuit de gemeenschap om volledige transparantie te geven over wat zich werkelijk heeft afgespeeld op de berg bij de goudmijn.