Dawsa daagt DNA-leden uit om profiel voor adviseurs bij wet vast te stellen

ABOP’er Priscilla ‘Pukusjani’ Dawsa daagt leden van De Nationale Assemblee (DNA) uit om bij wet een profiel in orde te maken met alle vereisten waaraan iemand moet voldoen om adviseur van een minister te worden.

“Alle DNA-leden… ik daag jullie uit. Maak die wet en zet vooral dat als je crimineel bent, je het niet mag zijn”, zei Dawsa op D-TV Express.

De politica stoort zich aan de selectieve kritiek, vooral vanuit DNA-leden, op het besluit van JusPol-minister Harish Monorath om de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon als zijn adviseur te hanteren.

Dawsa voerde aan dat het al jaren zo is dat verschillende personen, geschoold en ongeschoold, adviseurs worden. Zo zijn er ook anderen die zelfs in het buitenland zitten, maar maandelijks rond de 60.000 SRD aan salaris opstrijken.

De ABOP’er vindt het vooral selectief dat er zoveel kritiek is op de aantrekking van Saya, terwijl niemand iets zegt over de benoeming van NDP-topper en oud-minister Ramon Abrahams tot adviseur.

“Ik ken mensen van wie hun schoonvader adviseur is. Sommigen van hen hebben geen onderneming als Saya. Ze hebben niet eens een fiets. Ze hebben niets, maar zijn adviseur. Er zijn een aantal adviseurs op de verschillende ministeries… ABOP, NDP, NPS… allemaal. En niemand die iets daarover zegt, maar selectief willen we wel bepalen”, aldus Dawsa die bovenstaande foto van haar met Saya op Facebook plaatste.