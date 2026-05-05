Adviseur en terminalmanager Canawaima op non-actief gesteld

Adviseur Cynthia Enser en terminalmanager Lesley Daniël van de Canawaima Management Company (CMC) zijn op maandag 4 mei op non-actief gesteld. Dat bevestigen bronnen bij de scheepvaartmaatschappij in Suriname tegenover Waterkant.Net.

Vernomen wordt dat het besluit verband houdt met het lopende onderzoek binnen de CMC naar onder meer financiële malversaties en corruptie.

Vanuit de regering is vooralsnog geen officiële toelichting gegeven op deze ontwikkeling.

De Raad van Commissarissen (RvC) van CMC werd op 22 april ontslagen. Het betrof president-commissaris Richenel Vrieze en de leden Abdul Madhar en Edgar van Genderen.

Volgens minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme gebeurde dit op moreel-ethische gronden, naar aanleiding van vermoedens van ernstige malversaties, belangenverstrengeling en mogelijke corruptie. De minister gaf aan dat er sprake was van harde aanwijzingen dat het bedrijf was benadeeld.

Een dag later, op 23 april, werd een nieuwe RvC geïnstalleerd. Deze bestaat uit president-commissaris Seopershad Naraindeth en de leden Jayant Prakash Raghoebir en Fandi Enzo Bogor.