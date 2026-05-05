HomeNieuws uit SurinameAdviseur en terminalmanager Canawaima op non-actief gesteld
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Adviseur en terminalmanager Canawaima op non-actief gesteld

-

0
VIDEO: MS Canawaima volgende maand weer inzetbaar

ADJUMA Party

Adviseur Cynthia Enser en terminalmanager Lesley Daniël van de Canawaima Management Company (CMC) zijn op maandag 4 mei op non-actief gesteld. Dat bevestigen bronnen bij de scheepvaartmaatschappij in Suriname tegenover Waterkant.Net.

Vernomen wordt dat het besluit verband houdt met het lopende onderzoek binnen de CMC naar onder meer financiële malversaties en corruptie.

Caribbean Party

Vanuit de regering is vooralsnog geen officiële toelichting gegeven op deze ontwikkeling.

De Raad van Commissarissen (RvC) van CMC werd op 22 april ontslagen. Het betrof president-commissaris Richenel Vrieze en de leden Abdul Madhar en Edgar van Genderen.

Volgens minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme gebeurde dit op moreel-ethische gronden, naar aanleiding van vermoedens van ernstige malversaties, belangenverstrengeling en mogelijke corruptie. De minister gaf aan dat er sprake was van harde aanwijzingen dat het bedrijf was benadeeld.

Een dag later, op 23 april, werd een nieuwe RvC geïnstalleerd. Deze bestaat uit president-commissaris Seopershad Naraindeth en de leden Jayant Prakash Raghoebir en Fandi Enzo Bogor.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Doden na incident goudmijn: naasten spreken van schoten, politie spreekt van val
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival