205 nieuwe BAVP’ers beëdigd en direct ingezet in Regio Paramaribo

Op de Politieacademie in Suriname zijn maandag 4 mei 2026 in totaal 205 rekruten beëdigd tot Buitengewoon Agent van Politie. Na de officiële plechtigheid moesten zij zich direct aanmelden bij Regio Paramaribo, waar zij worden toegewezen aan verschillende ressorten.

De beëdiging werd verricht door procureur-generaal Garcia Paragsingh, in aanwezigheid van de aan de rekruten toegewezen geestelijken.

Voorafgaand aan de beëdiging werden de nieuwe BAVP’ers toegesproken door onder anderen politiebondsvoorzitter Revelino Eyck, korpschef Melvin Pinas en minister van Justitie en Politie Harish Monorath.

De korpsleiding feliciteerde de beëdigde rekruten en drukte hen op het hart om representatief en professioneel op te treden. Ook werd benadrukt dat integriteit een belangrijke voorwaarde is bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Met hun beëdiging maken de 205 nieuwe BAVP’ers officieel deel uit van de politiedienst. Zij zullen binnen Regio Paramaribo worden verdeeld over de verschillende ressorten.