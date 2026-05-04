Woont u in Rotterdam? Ontvangt u AOW? Dan heeft u misschien recht op een extraatje van € 475!

Woont u in Rotterdam? Bent u gepensioneerd? Dan heeft u ook dit jaar misschien weer recht op een AOW-tegoed van de gemeente Rotterdam. In 2026 bedraagt dat tegoed 475 euro. Valt u zelf niet tot deze doelgroep, maar uw ouders of vrienden misschien wel? Attendeer hen er dan op! Want elke pensioengerechtigde in Rotterdam met een AOW-uitkering en verder geen of weinig aanvullend inkomen, heeft hier recht op.

Wat is het AOW-tegoed?

Het AOW-tegoed is een jaarlijks extraatje voor Rotterdamse ouderen met een laag inkomen. U kunt het uitgeven bij aangesloten winkels zoals de HEMA, C&A, van Haren en Media Markt aan geselecteerde producten. Bijvoorbeeld aan kleding, hobbyspullen of thuiszorgartikelen. Het geld wordt als tegoed gestort op uw Rotterdampas.

U kunt AOW-tegoed krijgen als:

u in Rotterdam woont, en

u op 1 maart 2026 recht hebt op AOW, en

uw netto-inkomen per maand niet hoger is dan:

€ 1.640 als u alleen woont, of

€ 2.245 als u een partner en/of gezin hebt

Zo werkt het

Kijk of u AOW-tegoed kunt krijgen op www.rotterdam.nl/aow-tegoed-aanvragen. Vraag hier ook het AOW-tegoed aan. Dit zowel kan digitaal als op papier. U krijgt het AOW-tegoed op uw Rotterdampas. Hebt u nog geen Rotterdampas? U kunt een Rotterdampas kopen voor € 5. Dat kan online op www.rotterdampas.nl. Of ga naar de Rotterdampaswinkel, Halvemaanpassage 90. Hebt u de Rotterdampas al, verleng hem dan. Het AOW-tegoed van € 475 staat op uw Rotterdampas. U kunt ermee betalen bij aangesloten winkels. Ga naar www.rotterdam.nl/aow-tegoedvoor de complete lijst van winkels.

Hulp en contact

Wilt u graag hulp bij uw AOW-tegoed-aanvraag of hebt u vragen?

Bel dan naar 14 010 of ga langs bij een Vraagwijzer bij u in de buurt. We helpen u graag. De locatie van uw dichtstbijzijnde Vraagwijzer kunt u vinden op www.rotterdam.nl/vraagwijzer.

Kijk waar u recht op hebt

Er bestaan meer regelingen waar Rotterdammers misschien recht op hebben. Kijk op www.rotterdam.nl/geldzorgen voor een overzicht. U kunt daar ook anoniem chatten met een medewerker. Of bel met 14 010 en kies optie 4. Langsgaan bij een Vraagwijzer bij u in de buurt kan ook. De gemeente Rotterdam helpt u graag.