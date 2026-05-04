Vreedzaam over Viskeuringsinstituut: “Something is fishy!”

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam is, ondanks de uitleg van minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) over de situatie bij het Viskeuringsinstituut (VKI), niet overtuigd dat er niets aan de hand is bij dit instituut.

“Wanneer ik de minister nu hoor over wat de directeur heeft achtergelaten en hoe alles nu in rust is, maar ik lees een brief van de raad met een bepaalde intonatie in verband met het ziekteverlof van de directeur en de besluitvorming dat ze met verlof moest… dan vraag ik me af waar de haast daarvoor was. Wat is de haast dat die brieven zijn gewisseld met een bepaalde intonatie naar de directeur toe en wat was de haast van de raad? Something is fishy!

Als de minister stelt dat alles ‘oké’ is, ‘nothing is wrong’, dat de continuïteit van de visserij en alles gegarandeerd is, wat zijn we dan aan het doen?”, zei Vreedzaam donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Noersalim had kort tevoren vragen beantwoord over VKI en aangegeven dat de raad van toezicht een onafhankelijk onderzoek heeft gevraagd. Zonder dit onderzoek van een registeraccountant, die al is aangetrokken om dat te doen, kan hij als minister nog geen uitspraak doen. Hij deelde ook mee dat er rust is, alle activiteiten onder leiding van de waarnemend directeur normaal doorgaan en exporten gegarandeerd zijn.

Vreedzaam voerde aan dat de verantwoordelijkheid voor goed bestuur en de waarborging van rust en vrede bij de minister ligt. Volgens de politica moet de reputatie van de voormalige VKI-directeur Juliette Colli-Wongsoredjo weer worden hersteld.

“Want ik hoor ook zaken in de samenleving dat er afspraken zijn gemaakt met Guyanese ondernemers en dat de directeur het daar niet mee eens was. What is going on? Ik hoop dat deze zaak naar het OM gaat om de diepte hiervan te onderzoeken, zodat we weten wat er is”, aldus de NDP’er.

Noersalim benadrukte dat er nooit een oorlog was tussen hem en Colli-Wongsoredjo en dat hij in de afgelopen maanden prettig met haar heeft samengewerkt.