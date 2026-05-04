Vreedzaam over Noersalim: “Die zou al lang de laan uit zijn gegaan”

Als het aan NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam zou hebben gelegen, dan zou minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) al lang de laan uit zijn gestuurd. De politica stoort zich eraan dat terwijl president Jennifer Simons een duidelijk standpunt heeft met betrekking tot de komst en inzet van Mennonieten voor de landbouw in Suriname, de bewindsman hieraan helemaal voorbijgaat en overeenkomsten met ondernemers sluit die Mennonieten inzetten.

“Ik erger me wanneer er beleid wordt gemaakt vanuit de hoogste top en niemand houdt zich eraan. Ik ga dan weer het voorbeeld geven van de minister van LVV. De president heeft een bepaalde visie over de Mennonieten en het agrarisch beleid en hij gaat gewoon en zegt: komen jullie maar op kantoor…komen jullie zitten…we drinken een glaasje orgeade.

Die zou al lang de laan uit zijn gegaan”, zei Vreedzaam in het programma Retrospectie op LIMFM. President Simons zei onlangs op ABC dat de regering geen contract met mennonieten is aangegaan.

Lionel Blokland van de Braganza Marketing Group, die samen met de Nederlandse ondernemer Ruud Souverein de belangen van de mennonieten in Suriname behartigt, zei onlangs in gesprek met de Ware Tijd echter dat op 13 januari van dit jaar drie samenwerkingsovereenkomsten tussen LVV en de Braganza Marketing Group zijn getekend. De bedoeling hiervan is om de nationale voedselproductie te versterken, de import terug te dringen en Suriname te positioneren als agrarische exportspeler binnen de regio en daarbuiten.

Een cruciaal aspect daarbij is dat Mennonieten als ‘internationale deskundigen’ een voorname rol zullen spelen bij de landbouwactiviteiten. Volgens Vreedzaam is het ironisch dat Mennonieten aangeven dat ze zonder de technologie en elektriciteit leven, maar aan de andere kant toch de beste technologie in de landbouw gebruiken. “Als de president praat over dat we alternatieve inkomsten kunnen verzamelen, wat doet dan een minister die het in zijn hoofd gaat halen om Mennonieten naar hier te brengen? Het is zo een tegenstelling”, aldus Vreedzaam.

Afgelopen week zei Noersalim na kritiek van NDP-parlementariër Iona Edwards in De Nationale Assemblee (DNA) dat LVV geen enkel contract heeft met Mennonieten. Volgens de bewindsman is het wel zo dat Mennonieten al enkele jaren arbeid in Suriname verrichten, met name voor een bedrijf dat naar zijn zeggen een heel goede job doet. Hij haalde verder aan dat er momenteel niet alleen Mennonieten in de landbouwsector in Suriname werken, maar ook andere buitenlanders.