Vrachtschip met mogelijk 45.000 kilo cocaïne onderschept in Atlantische Oceaan

De Spaanse autoriteiten hebben voor de kust van Marokko een vrachtschip onderschept dat mogelijk tot 45 ton cocaïne vervoerde. De actie, uitgevoerd door de Guardia Civil, zou kunnen uitgroeien tot de grootste drugsvangst ooit op volle zee.

Het schip, de Arconian, voer onder Comorese vlag en werd in de Atlantische Oceaan nabij Dakhla geënterd. Volgens eerste schattingen bevond zich tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne aan boord. De drugs waren verpakt in circa 1.500 pakketten van elk 25 tot 30 kilogram.

Het 90 meter lange vrachtschip vertrok op 22 april uit Freetown in Sierra Leone en was onderweg naar Benghazi in Libië. Onderzoekers vermoeden dat deze route diende als dekmantel voor grootschalige drugssmokkel richting Europa.

Na de onderschepping werd het schip onder zware begeleiding naar de haven van Las Palmas de Gran Canaria gebracht, waar het zondag arriveerde. In totaal zijn 23 bemanningsleden, voornamelijk afkomstig uit de Filipijnen en Angola, aangehouden. Ook Nederlanders behoren tot de gearresteerde personen.

Als de geschatte hoeveelheid wordt bevestigd, overtreft deze vangst ruimschoots eerdere records. Ter vergelijking: begin 2026 werd nog circa 10 ton cocaïne onderschept op zee, destijds een Europees record.

De operatie staat onder leiding van de Spaanse Nationale Rechtbank en wordt voorlopig in strikte geheimhouding voortgezet. Volgens experts onderstreept de zaak het groeiende belang van West-Afrikaanse smokkelroutes voor de internationale cocaïnehandel richting Europa.