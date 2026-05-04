Tweede slachtoffer na incident bij Zijin-goudmijn ook overleden

In de zaak rond het incident bij het goudmijnbedrijf Zijin is een tweede slachtoffer overleden. De man was na het voorval afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp, maar is daar later komen te overlijden.

Het incident begon toen meerdere illegale goudzoekers zich zondagochtend richting de mijn begaven. De aanwezige taskforce trad op en verjoeg de groep. Tijdens de terugtocht ging het mis: twee mannen zouden van een hoogte zijn gevallen.

Een van de slachtoffers kwam na zijn val vast te zitten tussen rotsblokken en raakte zwaargewond. Volgens de eerste informatie gaat het om een zeer moeilijk bereikbare plek, waardoor het niet mogelijk is hem op mankracht weg te halen (foto). Deze persoon is volgens de Surinaamse politie ter plaatse overleden.

Het andere slachtoffer liep een gapende snijwond aan zijn voorhoofd op. Hij werd ter plaatse behandeld door leden van de taskforce en medewerkers van Zijin en daarna voor verdere EHBO-behandeling overgebracht. De man is kort daarna aan de opgelopen verwondingen overleden.

Het tweede overlijden is ook bevestigd door de Surinaamse politie. Daarmee is het dodental na het incident bij de mijn opgelopen naar twee.