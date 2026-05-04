Ruzie tussen ex-partners eindigt in steekpartij aan Kennedyweg

Een woordenwisseling tussen een 45-jarige vrouw en haar 43-jarige ex-partner is zondag uit de hand gelopen en geëindigd in een steekpartij. Dit gebeurde op de hoek van de Kennedyweg en de Meursweg in Suriname.

Het slachtoffer, B.J., liep steekwonden op in zijn borst en voorhoofd en moest per ambulance worden afgevoerd.

Volgens de eerste informatie ontstond de situatie na een ruzie tussen beide partijen. Tijdens de woordenwisseling zou B.J. de vrouw, Peggy B., hebben mishandeld. Op een gegeven moment kwam zij te vallen en zag zij een scherp voorwerp op de grond liggen: een opener met een mes.

In een poging zich te bevrijden uit de greep van de man, pakte zij het voorwerp en verwondde hem.

Het slachtoffer werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Over zijn huidige toestand is vooralsnog niets bekend.

De politie trof Peggy B. ter plaatse aan en hield haar direct aan. Zij is overgebracht naar politie Rijsdijk voor verhoor.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist over haar verdere lot.