Monorath: “Op elke bureau heb ik één, soms driekwart en soms anderhalve politiewagens”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) zei donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat de politie in Suriname met een ernstig tekort aan dienstvoertuigen zit. Hierdoor kan hij zijn beleid niet uitvoeren zoals hij dat wenst.

“Op elk bureau waar ik tenminste vier politiewagens moet hebben, heb ik één, soms driekwart en soms anderhalf. En dat zet mij in grote problemen…vooral bij posten waar we RBT-Paramaribo en RBT-Midden hebben en onmiddellijk moeten uitrukken. Hierdoor kan ik dit beleid nog niet uitvoeren zoals ik dat zou wensen. Elke beroving, elke diefstal is één te veel. Maar we hebben al deze zaken toegespitst om de veiligheid steeds beter te laten zijn in Suriname. En cijfers liegen niet”, zei Monorath, die de criminaliteitsstatistieken over de jaren 2023, 2024 en 2025 overhandigde.

Volgens de minister is onder zijn leiding gewerkt aan de verhoging van de opvallende surveillance in de regio’s om zo de zichtbaarheid van de politie te vergroten. Hieronder vallen voetsurveillance, fietssurveillance, rijdende surveillance en motorfietssurveillance. Het tekort aan voertuigen vormt echter toch een groot probleem om dit adequaat te kunnen doen.

Voorts is er ook controle op winkelsluitingstijden in bepaalde gebieden en het verwijderen van personen die zich doelloos ophouden in en om de nabijheid van winkels, panden en publieke omgevingen. Hij vergeleek de criminaliteitscijfers van de eerste kwartalen van 2025 en 2026. Hieruit blijkt dat wat gekwalificeerde diefstallen betreft, er een daling is van 18.4%. Ook bij inbraken is er een daling van 20.6%, bij beroving een daling van 18.3%, levensberovingen een daling van 57%. Wat overvallen, zelfmoordgevallen en verkeersdoden betreft, zijn er wel stijgingen te constateren. Bij overvallen gaat het om een stijging van 22%.

Bij verkeersdoden zijn er nu vier gevallen meer en bij zelfmoord zijn er nu vijf meer gevallen geregistreerd. Met intelligence wordt specifiek gewerkt om specifiek in kaart brengen van criminele haarden en organisaties. Voorts wordt er ook gewerkt met de politie drone-unit en andere technologische mogelijkheden. Eveneens is de samenwerking geïntensiveerd met DNV, Nationaal Leger en andere soortgelijke diensten.

Verder is er ook overgegaan tot het actiever inzetten van de Bikers Unit voor de ordehandhaving in de binnenstad van Paramaribo. Opvoering van de algehele veiligheidscontroles en roadblocks. “We gaan voort met samenwerking met buurtorganisaties en buurtbeveiligingsbedrijven in de regio’s, het opvoeren van verkeerscontroles door de basispolitie, een betere afstemming met de Command Center en eenheden op het veld op het gebied van early warnings.

Ook de informatiestroom naar de samenleving omtrent opgehelderde zaken en ingerekende verdachten, bijstellen van de surveillanceplannen van de regio’s, motivering van de leidinggevenden en overleg tussen de dc’s en regiocommandanten op reguliere tijdstippen”, stelde de minister. Verder is er ook gewerkt aan het geven van voorlichting aan de gemeenschap…in het bijzonder de jeugd, scholieren, ouders en verzorgers…over uiteenlopende vraagstukken en onderwerpen. Ook is er een actieve inzet en aansturing van de buurtmanagers, interactie tussen de plaatselijke gemeenschap en de politie.

De bewindsman voerde aan dat JusPol bij de aanpak van de criminaliteit heeft gefocust op preventie en repressie. Repressie heeft helaas in de afgelopen vijf jaar, waar het ministerie onder leiding zat van zijn partijgenoot Kenneth Amoksi, een stiefmoederlijke behandeling gehad, waardoor gekozen is om de preventieve aanpak mee te nemen in het beleid.

“Let u op dat ik met dezelfde begroting heb gewerkt tot en met december. Dus nog steeds die 200 miljoen SRD voor operationele diensten. Dat is uitgebreid naar 300 miljoen SRD”, stelde hij. Wat betreft de repressieve maatregelen is de politie bezig om dadergroepen in beeld te brengen middels analyse en dadergerichte opsporing, uitvoering van landelijke veiligheidsoperaties, verhoging van onopvallende surveillance, uitvoeren van gemengde operaties, in kaart brengen van criminele haarden, nauwere samenwerkingen met inlichtingendiensten, actievere controle op de rivieren, actievere vreemdelingencontrole, opvoeren van de controleposten van Stolkertsijver, Burnside en Klaaskreek.