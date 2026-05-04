Korps Politie Suriname kampioen bedrijvencompetitie zaalvoetbal

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft zich op zondagavond 3 mei in de Anthony Nesty Sporthal gekroond tot zaalvoetbalkampioen van de bedrijvencompetitie in het seizoen 2025-2026.

In game 2 van de finale versloeg KPS tegenstander OX88 na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en ook de verlenging eindigde in een 3-3 gelijkspel, waarna KPS vanaf de stip de overwinning veiligstelde met 5-6.

KPS begon het duel met een 1-0 voorsprong in de finalereeks, nadat game 1 overtuigend met 3-0 was gewonnen. Winst in game 2 betekende direct het kampioenschap, terwijl bij een nederlaag een beslissende derde wedstrijd gespeeld zou worden.

Telesur versloeg op zondag 26 april SZF/Big Will Group met 5-3 in de strijd om de derde plaats.