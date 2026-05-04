Kadensi vraagt VHP’ers om Rishanu Santokhi te omarmen en met liefde te begeleiden

VHP’er Arnold Boekoeroe, meer bekend als de artiest Kadensi, maakt zich zorgen om Rishanu Santokhi, de zoon van wijlen oud-president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens een dankdienst in VHP-centrum de Olifant afgelopen zaterdag in Suriname, deed Kadensi als één van de sprekers een oproep om Rishanu te omarmen, te begeleiden en de juiste liefde te geven.

“Ik maak me zorgen over pres eng zoon. Mek unu leki VHP-famiri omarm a boi, begeleidt eng en gi eng a juiste lobi. Un no lusu eng trowe”, zei Kadensi.

De strafzaak tegen Rishanu wordt op vrijdag 15 mei voortgezet in Suriname. Op sociale media roept hij mensen op om de zitting in groten getale bij te wonen en blijft hij erbij geen enkel strafbaar feit te hebben gepleegd.

Het stoort Rishanu dat het Openbaar Ministerie, waarvan hij twee officieren van justitie politiek gelieerde officieren noemt die door zijn vader Chan zijn benoemd, hem een celstraf van 4 jaar wil geven voor het afleggen van een politiek interview bij radio Awaaz.

Daarnaast begrijpt hij niet waarom zijn in beslaggenomen 3 telefoons, 3 paspoorten en laptop nog steeds niet zijn teruggegeven. Hierdoor raakt zijn werk in de VS achter. “Alle betalingen van mijn woning en creditcards kunnen alleen via die iPhone 12 en iPhone 16 gedaan worden. Ik heb extra beveiliging op beide telefoons. Dus account overzetten naar ander telefoon lukt niet.

Wie gaat mij vergoeden nu ik in de schulden beland in de VS? Ik maak elke week gebruik van mijn creditcards. Als ik niet betaal krijg ik problemen in de VS. De schuld loopt op en ik ben niet te bereiken door de financiële autoriteiten. Het kan zelfs een Justitie zaak worden. Wie gaat mij vergoeden? Mijn woning in Florida heeft maandelijkse kosten. Als ik niet betaal zal het op de veiling belanden”, aldus Rishanu.