Inbrekers halen kluis leeg in pand commissariaat Paramaribo: flink bedrag buitgemaakt

Uit het pand van het Commissariaat Paramaribo Noord en Paramaribo Midden aan de Van Sommelsdijckstraat in Suriname hebben onbekenden een flink bedrag weggenomen.

De inbraak werd maandagochtend ontdekt, waarna de politie van Centrum direct werd ingeschakeld voor onderzoek. Daaruit blijkt dat de daders het ijzerwerk van een achterraam hebben doorgeknipt om zich toegang tot het gebouw te verschaffen.

Vervolgens drongen zij binnen op de afdeling ’s Lands Betaaldienst, die valt onder het ministerie van Financiën, en haalden daar een kluis leeg. Volgens de eerste informatie is een bedrag van 1,5 miljoen SRD buitgemaakt.

De inbraak moet ergens tussen donderdag 30 april en maandag 4 mei zijn gepleegd. De Forensische Opsporing werd direct ingeschakeld voor het sporenonderzoek.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.