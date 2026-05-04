Drie doden na ernstige uitbraak zeldzaam virus op cruiseschip in Atlantische Oceaan

Op het cruiseschip MV Hondius is een ernstige virusuitbraak vastgesteld tijdens een reis tussen Argentinië en Kaapverdië. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn drie passagiers overleden na klachten die passen bij het acuut respiratoir syndroom, een plotselinge en ernstige ontstekingsreactie in de longen.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn een Nederlands echtpaar en een Britse man. Een van de Nederlanders overleed aan boord, terwijl de partner later in een ziekenhuis in Johannesburg stierf. Ook de Britse passagier werd naar Zuid-Afrika overgebracht, maar overleed daar alsnog.

In totaal zijn zes personen getroffen. Bij één geval is besmetting met het hantavirus in een laboratorium bevestigd; vijf andere gevallen worden als verdacht beschouwd. Eén besmette persoon ligt nog op de intensive care in Zuid-Afrika.

Het schip, eigendom van het Nederlandse Oceanwide Expeditions, ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië. Volgens de cruisemaatschappij is er nog geen toestemming van de Kaapverdische autoriteiten om mensen van boord te halen voor medische hulp, al is er wel medisch personeel aan boord gegaan.

Nederland zal de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden. Ook wordt gewerkt aan de terugkeer van het lichaam van een overleden opvarende en een naaste zonder ziekteverschijnselen.