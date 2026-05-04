Defecte truck zorgt voor flinke file op Wijdenboschbrug

Op de Wijdenboschbrug in Suriname is maandag een verkeersopstopping ontstaan nadat een zware truck midden op de brug defect raakte. Het voertuig kwam stil te staan op een cruciale doorgang, waardoor het verkeer in beide richtingen ernstig werd belemmerd.

Op beelden is te zien hoe een politieman van Unit Verkeer Oost midden op de rijbaan het verkeer handmatig regelt. Auto’s worden stapvoets langs de gestrande truck geleid, terwijl het natte wegdek en de beperkte ruimte de situatie extra uitdagend maken. Achter de truck vormde zich al snel een lange file.

Volgens de politie wordt er alles aan gedaan om het defecte voertuig zo snel mogelijk van de brug te verwijderen. Tot die tijd wordt het verkeer gecontroleerd doorgelaten om verdere opstoppingen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

De Wijdenboschbrug is een belangrijke verbinding, waardoor storingen direct grote impact hebben op het verkeer. Weggebruikers wordt daarom gevraagd rekening te houden met vertraging en de instructies van de politie strikt op te volgen.

De situatie wordt nauwlettend gemonitord en verdere updates worden verwacht zodra de truck is verwijderd en de doorstroming weer normaal is.