Versterking van landbouwsector benadrukt tijdens opening agrarische beurs 2026

De Agrarische beurs met als thema ‘de versnelde ontwikkeling in de agrarische sector’ is op vrijdag 1 mei officieel geopend door president Jennifer Simons. Het staatshoofd gaf op het KKF-beursterrein in Suriname het startsein van dit evenement onder auspiciën van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Naast de president en LVV-minister, Mike Noersalim gaven enkele ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders ook acte de présence.

President Simons benadrukte tijdens haar toespraak het belang van de agrarische sector. Ze verwees hierbij naar het beleid van de regering, waarbij de agrosector ook behoort tot één van de speerpunten voor economische groei en nationale productie. Volgens het staatshoofd is er jaren moeite gedaan om de agrarische sector te ontwikkelen.

“Maar op de één of andere manier is het ons nog steeds niet echt gelukt”, merkte ze op. “Dat betekent dat wij meer aandacht moeten schenken aan voorbereiding en onderzoek om stap voor stap alle delen van de keten van de agrarische sector te ontwikkelen.” President Simons onderstreepte met het oog op voedselzekerheid, de aanwezige potentie van Suriname om in eigen behoefte te voorzien.

Het staatshoofd riep alle actoren op om binnen de komende jaren de agrarische sector op een ander niveau te helpen brengen. De president droomt van een Suriname die voor de ruim 18 miljoen inwoners binnen de Caricom gemeenschap zou kunnen produceren.

“Maar dan moeten wij de agrarische sector in Suriname maken tot een sector van kwaliteit en berekenbaarheid.”