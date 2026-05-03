Scholengemeenschap Tamanredjo schrijft historie met zaalvoetbaltitel

Scholengemeenschap Tamanredjo heeft zondag 26 april 2026 een bijzonder sportief succes geboekt. De school uit Commewijne werd kampioen in de U-19-klasse van de scholenzaalvoetbalcompetitie.

In een spannende finale werd AT Calor met 5-4 verslagen. Daarmee schreef de school geschiedenis en werd de lange reis van Tamanredjo naar Paramaribo beloond met de hoofdprijs.

Ook individueel vielen de spelers van Scholengemeenschap Tamanredjo in de prijzen. Doelman Djamin Brooklyn werd uitgeroepen tot beste doelman van het toernooi, terwijl zijn jongere broer Djamin Leighton, die in de finale een hattrick maakte, de titel MVP van het toernooi kreeg.

Volgens de begeleiding is de titel een enorme opsteker voor de jongens. Iedere wedstrijd opnieuw reisde de ploeg vanuit Tamanredjo naar Paramaribo, met geloof in eigen kunnen en steun van de schoolleiding en sponsoren.

De overwinning wordt gezien als een historisch moment voor de school en een mooie motivatie voor de jonge voetballers om verder te groeien.