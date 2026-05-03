Noersalim: “Vanuit LVV is er geen enkel contract met Mennonieten”

“Vanuit LVV is er geen enkel contract met mennonieten”, zei minister Mike Noersalim van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) donderdag in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de bewindsman is het wel zo dat mennonieten al enkele jaren arbeid in Suriname verrichten, met name voor een bedrijf dat naar zijn zeggen een heel goede job doet.

“Want dit bedrijf exporteert heel frequent naar Guyana. En dat is varkensvlees. Er zijn op dit moment niet alleen mennonieten in het land die binnen de landbouwsector werken. Als regering en als ministerie zeggen we dat eenieder die hier binnen de sector wil arbeiden en uit het buitenland komt, zich moet houden aan de regels die er zijn. Hetzij nu regels die te maken hebben met milieu, de omgeving of de vestiging. Daar zijn procedures en regels voor en iedereen moet zich daaraan houden”, aldus de minister.

Noersalim reageerde hiermee op eerder gestelde vragen van NDP-parlementariër Iona Edwards, die gewag maakte van een contract dat LVV zou hebben met een bedrijf dat mennonieten accommodeert.

Edwards vermoedt dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een contract tussen LVV, waarbij 400.000 hectare grond uitgegeven zal worden aan de mennonieten, en eist dat deze overeenkomst wordt ingetrokken.

President Jennifer Simons zei onlangs op ABC dat de regering geen contract met mennonieten is aangegaan. Lionel Blokland van de Braganza Marketing Group, die samen met de Nederlandse ondernemer Ruud Souverein de belangen van de mennonieten in Suriname behartigt, zei in gesprek met de Ware Tijd echter dat op 13 januari van dit jaar drie samenwerkingsovereenkomsten tussen LVV en de Braganza Marketing Group zijn getekend.

De bedoeling hiervan is om de nationale voedselproductie te versterken, de import terug te dringen en Suriname te positioneren als agrarische exportspeler binnen de regio en daarbuiten. Een cruciaal aspect daarbij is dat mennonieten als ‘internationale deskundigen’ een voorname rol zullen spelen bij de landbouwactiviteiten.