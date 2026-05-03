KPS back-to-back voetbalkampioen van veiligheidsbondentoernooi

Het voetbalteam van het Korps Politie Suriname (KPS), onder leiding van Miguel Kisoor en Eldjen Prijor, is op vrijdag 1 mei opnieuw kampioen geworden van het veiligheidsbondentoernooi in verband met Wrokoman Dey.

In de finale, gespeeld op het veld van Witte Lotus, versloeg KPS het Korps Brandweer Suriname (KBS) met 2-1. De doelpunten voor de politieploeg kwamen op naam van August Hok A Hin en Faisjo Burnet. Vorig jaar trof KPS de brandweer eveneens in de eindstrijd en won toen overtuigend met 3-0.

KPS bereikte de finale door in de eerste wedstrijd het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) met 2-1 te verslaan. In dat duel scoorden Hok A Hin en Damiëndo Plein voor de politie.

Naast het succes in het voetbaltoernooi leverde KPS ook sterke prestaties in de andere disciplines. Bij slagbal behaalde het korps de eerste plaats, terwijl het bij basketbal op de tweede plaats eindigde.