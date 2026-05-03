Jongens van 13, 14 en 15 jaar aangehouden voor berovingen Indira Gandhiweg

politie ter plaatse
Archiefbeeld: Surinaamse politie ter plaatse

De politie heeft zaterdag drie minderjarige jongens aangehouden in verband met meerdere berovingen aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Het gaat om H.O. (13), C.O. (14) en J.J. (15), die na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering zijn gesteld.

Uit voorlopig politieonderzoek blijkt dat een groep tieners op vrijdagavond 1 mei het slachtoffer P.A. heeft beroofd van zijn mobiele telefoon. Het incident vond plaats aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van hotel Barcelona.

Na de beroving sloegen de verdachten op de vlucht in de richting van Lelydorp. Een politieteam van bureau De Nieuwe Grond stelde direct een onderzoek in de omgeving in.

In de vroege ochtenduren van zaterdag 2 mei sloeg vermoedelijk dezelfde groep opnieuw toe. Een groep van acht jongens beroofde het slachtoffer J.S. van een geldbedrag en mishandelde hem vervolgens. Twee van de verdachten waren daarbij gewapend met messen.

Het incident vond plaats aan de Indira Gandhiweg, ter hoogte van de Ganpatweg. Ook hier werd door de politie van bureau De Nieuwe Grond een onderzoek ingesteld.

Op aanwijzing van een van de slachtoffers werd één verdachte aangehouden door de politie van De Nieuwe Grond. Op basis van zijn verklaring konden later, met assistentie van de unit Surveillance Midden, ook de andere twee verdachten worden opgespoord en aangehouden. De jongens hebben inmiddels bekend betrokken te zijn geweest bij de strafbare feiten.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, die het verdere onderzoek voortzet.

